BlackBerry, svaniscono speranze di un ritorno dei telefoni

Pietra tombale su eventuali piani per far resuscitare il marchio BlackBerry attraverso un nuovo smartphone Android 5G dotato di tastiera. Secondo le indiscrezioni del sito specializzato The Verge, il dispositivo annunciato nel 2020 dalla startup texana OnwardMobility, che aveva rilevato la licenza dello storico marchio, non si farà. La licenza per utilizzare il marchio BlackBerry è infatti scaduta e l'attuale amministratore delegato della società, John Chen, sembra sia riluttante a cedere il nome per un altro telefono.

La stessa BlackBerry ha abbandonato il business degli smartphone per il mercato 'consumer' nel 2016 concentrandosi invece su prodotti e servizi dedicati alla sicurezza informatica per le imprese. A gennaio, l'ex-colosso del mercato della telefonia ha anche interrotto il supporto al sistema operativo BlackBerry OS, di fatto staccando la spina ai suoi telefoni.

Qualche settimana dopo ha reso noto ufficialemente di aver ceduto un buon numero di brevetti relativo ai dispositivi mobili, alla tecnologia di messaggistica e alle reti wireless, per 600 milioni di dollari alla scoietà Catapult IP Innovation.