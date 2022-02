Smartwatch Oppo, monitoraggio sonno è professionale

Arriva Watch Free, il nuovo dispositivo indossabile di Oppo che introduce OSleep, un sistema professionale e personalizzato di monitoraggio e analisi del sonno. La novità risiede nella valutazione del rischio di russamento che grazie a sensori e algoritmi rileva in modo tempestivo anomalie nel riposo e nella respirazione: un sensore tiene traccia del livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, un altro rileva la frequenza cardiaca; infine, un algoritmo valuta il rischio di russamento con l'ausilio di uno smartphone, che registra attivamente i suoni emessi.

Tra le altre funzioni del dispositivo anche un promemoria ai giovani - che spesso usano lo smartphone fino a tardi - per andare a letto. E, per tenersi in forma, oltre 100 modalità di allenamento con corsi di running pensati per facilitare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Oppo Watch Free ha un display da 1.64 pollici, una batteria che promette una buona performance (5 minuti di ricarica consentono 24 ore di utilizzo), due colori (Vanilla e Black) e un prezzo di circa 100 euro. (ANSA).