Messenger, negli Usa il conto della pizza si divide in chat

Novità per Meta che lancia sulle chat di Messenger, per ora solo negli Stati Uniti, la funzione Split Payments. Si tratta della possibilità di suddividere, tra i partecipanti di una conversazione, i pagamenti per qualcosa che si è acquistato in gruppo o semplicemente il conto di una serata insieme al ristorante. Oltre a questo aggiornamento, Meta ha introdotto l'estensione del limite dei messaggi vocali, negli Usa, da 1 minuto a 30 minuti.

L'invio di denaro tramite Messenger era attivo negli Stati Uniti dalla fine del 2019 e nel tempo si è migliorato per integrare servizi di terze parti, come PayPal. Non vi era però l'opportunità di ricevere somme all'interno nei gruppi di chat, assegnando ad un ognuno la cifra dovuta. Per utilizzare Split Payments, gli utenti devono fare clic sul pulsante "Inizia" in una chat di gruppo o sulla scheda pagamenti in Messenger. Da lì, potranno dividere una somma totale in modo uniforme o modificare l'importo del contributo per ognuno. Si può anche inserire un messaggio personalizzato per utente, utile a dettagliare la richiesta di denaro per singola voce. Alla base del servizio c'è Facebook Pay, la piattaforma di pagamento lanciata dal social a novembre del 2019. Meta sottolinea che gli amici che non usano Pay possono aggiungere i dettagli del proprio conto in pochi minuti, così da inviare e ricevere denaro. "Se hai lottato per dividere (e farti rimborsare) cene di gruppo, spese o persino l'affitto mensile, con Split Payments tutto diventerà più facile" si legge sul blog dell'azienda.

Oltre all'estensione da 1 a 30 minuti per l'audio, Messenger integra anche nuovi controlli di registrazione dei messaggi vocali, offrendo la possibilità di mettere in pausa, visualizzare in anteprima, eliminare o continuare a registrare un vocale prima di inviarlo. Una funzionalità molto simile a quella introdotta di recente su WhatsApp.