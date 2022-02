Samsung, la presentazione dei Galaxy S22 anche sul metaverso

Il primo Galaxy Unpacked dell'anno è fissato per domani pomeriggio alle ore 16. Per l'occasione, sono attesi i nuovi smartphone della coreana, i Galaxy S22, di cui si è parlato molto nel corso delle settimane in merito a funzionalità e design. Chiunque voglia seguire la conferenza abbracciando il trend del metaverso, potrà farlo "entrando" nello store virtuale che Samsung ha realizzato su Decentraland.

La piattaforma, insieme a Sandbox, Cryptovoxels e Somnium, è una dei quattro metaversi più popolari del momento. Qui Samsung ha realizzato 837X, la declinazione digitale del suo negozio fisico di New York. All'interno è presente il Connectivity Theater, area dedicata agli annunci di nuovi prodotti, già utilizzata in occasione del CES 2022. Il teatro si popolerà domani pomeriggio per ospitare l'evento Unpacked. Per partecipare all'appuntamento sul metaverso basterà collegarsi alla pagina di accesso su Decentraland, anche senza creare un account senza nessun visore, ma semplicemente navigando con il proprio browser su computer.

La possibilità di esplorare il metaverso di Decentraland in realtà virtuale è una funzionalità attualmente in via si viluppo, che dovrebbe concretizzarsi entro l'estate. Samsung non è nuova ai mondi VR. Si deve alla coreana uno dei primi tentativi di rendere il virtuale qualcosa di vicino alle masse, con la realizzazione e la vendita dei visori Gear Vr, che funzionavano ponendo al loro interno uno smartphone supportato. Il progetto era stato poi abbandonato per scarsi risultati commerciali.