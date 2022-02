Metaverso, record di incassi per casino virtuale Ice Poker

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Cresce giorno dopo giorno il metaverso, la piattaforma di realtà virtuale su cui si stanno concentrando aziende e privati con importanti investimenti "immobiliari" per la replica di abitazioni e negozi. Il nuovo trend è quello di sfruttare il mondo digitale anche per giocare in veri e propri casino, utilizzando criptovalute consolidate.

Negli ultimi tre mesi, Ice Poker, il casino sviluppato da Decentral Games e ospitato sul metaverso di Decentraland, ha fatto registrare entrate pari a 7,5 miliardi di dollari, frutto di un monte di utenti giornalieri che si avvicina ai 6.000.

L'accesso alle sale da poker è gratuito ma ogni persona, per prendere parte ai tavoli, deve acquistare un lasciapassare Nft, una sorta di invito digitale autenticato, con cui partecipare ai tornei ed, eventualmente, convertire le vincite in soldi reali.

Un solo Nft può arrivare, secondo il sito Coindesk che ha riportato la notizia, anche a 6.500 dollari, una cifra decisamente non alla portata di tutti. "In qualsiasi momento, abbiamo almeno 1.000 utenti che giocano a poker" ha detto il fondatore di Decentral Games, Miles Anthony, a CoinDesk. "Non sembra un gran numero ma quando si tratta del metaverso è una buona cifra, considerando che il problema principale in questo momento è che le piattaforme sono sostanzialmente vuote". Le somme acquisite su Ice Poker possono essere convertite in Ethereum, la valuta su cui si basa Decentraland, uno dei quattro progetti di metaverso disponibili, con Sandbox, Cryptovoxels e Somnium. A fine dicembre 2021 gli utenti registrati su Decentraland erano più di 800.000. Ice Poker approderà presto come videogame per smartphone, con la volontà di unire il pubblico del metaverso con quello, più numeroso, degli appassionati mobili. (ANSA).