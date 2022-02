Amazon annuncia aumento prezzi sottoscrizioni in Usa

Nonostante abbia raddoppiato i profitti nell'ultimo trimestre del 2021, Amazon ha annunciato che negli Stati Uniti aumentera' il prezzo delle sottoscrizioni annuali da 119 a 139 dollari e di quelle mensili da 12,99 a 14,99 dollari. Il colosso dello shopping online ha spiegato l'incremento con l'estensione dei benefici della membership Prime, come Prime Video e la consegna in giornata, nonche' con il crescente costo del lavoro e dei trasporti nella rete di distribuzione.

La società ha chiuso brillantemente l'ultimo trimestre del 2021, quasi raddoppiando i profitti a 14,32 miliardi di dollari e con ricavi per 137,41 miliardi di dollari (+9%), in linea sostanzialmente con le previsioni degli analisti. Per il primo quadrimestre del 2022 il colosso dello shopping online prevede ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari, contro i 121 miliardi circa degli analisti.