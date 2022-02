Smartphone, arrivano in Italia Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Dopo l'annuncio dello scorso autunno, Google ha portato anche in Italia gli ultimi smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Simili per dimensioni e specifiche, gli elementi di distinguo tra i due sono un sensore fotografico in più e una batteria maggiore sul Pro, oltre ad uno schermo leggermente più grande, che raggiunge una frequenza di aggiornamento elevata. Ma il focus di entrambi è il processore Google Tensor, sviluppato internamente dal colosso americano. Il chip, affiancato da un co-processore Titan M2, non solo rende più veloci operazioni come lo scatto di foto e la modifica delle stesse ma anche attività legate all'intelligenza artificiale, tra cui la traduzione del testo e l'ottimizzazione dell'autonomia residua. Non da meno la rinnovata gestione della privacy. "Sul vostro telefono c'e gran parte della vostra vita: informazioni finanziarie, dati personali, foto e altro ancora.

Per questo Pixel 6 e Pixel 6 Pro integrano un numero di livelli di sicurezza hardware maggiore di qualsiasi altro telefono - spiega Google - giorno dopo giorno, Pixel vi protegge con 5 anni di aggiornamenti della sicurezza, il Pannello di sicurezza e la protezione da hacker e phishing nelle app di messaggistica". A livello estetico, Google ha lavorato per rendere riconoscibile il design dei Pixel 6. Sul retro, le fotocamere sono inserite in una barra rialzata, di colore differente rispetto al resto dello chassis. Il software di bordo è l'ultimo Android 12, arricchito di alcune funzionalità votate alla fotografia, come Magic Eraser, per rimuovere oggetti e persone indesiderate dalle foto, Face Unblur per correggere la messa a fuoco sui volti e Motion Mode per enfatizzare il movimento del soggetto inquadrato.

Google Pixel 6, con 128 gb di archiviazione e 8 gb di ram, costa 649 euro mentre il Pixel 6 Pro da 128/12 gb costa 899 euro.

(ANSA).