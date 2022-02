Google cambia Gmail integrando chat e riunioni da remoto

Il lavoro da remoto spinge le aziende a integrare nuovi servizi nei loro prodotti. Dopo l'arrivo su Microsoft Teams della funzione di soppressione dei rumori, Google ha deciso di integrare nella sua piattaforma di gestione della posta elettronica, Gmail, le chat e le video riunioni di Meet. La novità è parte di un aggiornamento più ampio che vedrà Gmail dotarsi di un nuovo design dall'8 febbraio nell'interfaccia via desktop, ossia quella accessibile via web.

Restano invariate, almeno per il momento, le app per Android e iOS. Lo scopo annunciato è di semplificare l'utilizzo dei vari strumenti senza dover uscire dalla schermata di Gmail. Per questo, verrà introdotto un menu laterale sulla sinistra per passare velocemente dalle email alle chat, Spaces e le riunioni di Meet. Come quest'ultimo, anche Spaces è indirizzato al lavoro da remoto, così come alla formazione, ponendosi come una sorta di lavagna condivisa, uno spazio, su cui incollare testi, link, foto e video, visibili ai membri abilitati.

Ulteriore novità in arrivo su Gmail riguarda le "bolle di notifica", che indicano il numero di messaggi non letti, così come avviene sugli smartphone. Google ha specificato le tempistiche del cambio di look, che mirano ad una migrazione graduale al restyling, permettendo di tornare a quello attuale se non di proprio gradimento. Dall'8 febbraio chiunque potrà attivare il nuovo layout manualmente, ripristinando l'interfaccia classica dal menu delle impostazioni. Da aprile, il passaggio al nuovo Gmail sarà automatico ma si potrà ancora tornare indietro. Dalla fine di giugno, la rinnovata interfaccia sarà l'unica disponibile, e sarà impossibile tornare a quella classica. (ANSA).