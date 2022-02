Brusaferro, IA e dati aiutano a comprendere evoluzioni Covid

(ANSA) - DUBAI, 01 FEB - "Come ricercatori siamo abituati a raccogliere dati e qui l'Intelligenza artificiale può davvero aiutare in termini di facilità, preparazione e nel comprendere alcune evoluzioni della pandemia, ma anche altre patologie.

Questa credo sia l'area nella quale siamo impegnati come istituzione". Lo ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in collegamento all'evento internazionale "Artificial Intelligence & Cybersecurity for human health" organizzato da Italia, Israele ed Eau oggi al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai.

Il tema dei dati "è diventato molto attuale e pressante durante la pandemia" e "possedere e raccogliere tanti dati pone molte sfide in termini di privacy e della loro protezione", ha evidenziato Brusaferro, ma "come scienziati, chiediamo dati aperti, condivisione di informazioni" e "dobbiamo riconoscere che durante la pandemia, l'urgenza e il modo in cui abbiamo condiviso le nostre risorse è stato un grande passo avanti, ma contemporaneamente abbiamo un rischio nel condividere in modo non protetto i nostri dati".

Il presidente Iss ha sottolineato che "l'intelligenza artificiale ha un ruolo molto importante sia in termini di assistenza sanitaria sia di salute pubblica". "Una delle prospettive sulla quale dobbiamo lavorare in termini di uso dell'intelligenza artificiale è come mettere insieme diverse informazioni per prevedere l'evoluzione della pandemia ma anche, per il futuro post-pandemia, per l'organizzazione di programmi per promuovere la salute per prevenire malattie e rischi e proteggere la popolazione". (ANSA).