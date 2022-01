Spazio: in arrivo proposta Ue per comunicazioni sicure

(ANSA) - BRUXELLES, 26 GEN - La Commissione europea presenterà "nelle prossime settimane" il suo progetto per una costellazione di satelliti per comunicazioni sicure per avere un primo servizio disponibile nel 2024. Lo ha annunciato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, alla 14esima Conferenza europea per lo spazio a Bruxelles".

Una volta presentata la proposta, "conto che gli Stati membri e il Parlamento europeo agiscano rapidamente, in modo da poter concludere i negoziati in un anno e che i primi servizi vengano schierati già nel 2024. È ambizioso, ma fattibile", ha evidenziato Breton, spiegando che questa infrastruttura di connettività basata sullo spazio ha lo scopo di fornire l'accesso Internet ad alta velocità e porre fine alle "zone morte", garantire la "ridondanza con le infrastrutture terrestri così da consentire all'Europa di rimanere connessa qualunque cosa accada alle reti terrestri, un imperativo per la nostra resilienza" e "ridurre la dipendenza dell'Europa dai sistemi satellitari che si stanno moltiplicando nel mondo, pur avendo comunicazioni sicure grazie alla tecnologia quantistica".

Un altro impegno Ue per lo spazio è quello sulla gestione del traffico spaziale: "più di un milione di detriti sono in orbita attorno alla Terra e il loro numero è in costante aumento. Si prevede che nei prossimi anni verranno lanciati più di 30mila altri satelliti", ha proseguito Breton, secondo il quale "occorre ridurre la nostra dipendenza dal sistema americano" perché "è una questione geostrategica essere in grado di monitorare autonomamente lo spazio e aumentare la consapevolezza" dell'Ue sulle "minacce alle risorse spaziali europee o nazionali".

Cruciale poi la Difesa: "nell'ambito della bussola strategica proponiamo entro il prossimo anno una strategia per lo spazio e la Difesa" con gli obiettivi geopolitici, tra gli altri, di "ridurre le dipendenze tecnologiche e rafforzare la resilienza delle catene europee del valore in settori critici come la quantistica, intelligenza artificiale e i microchip" e "istituire un vero comando spaziale europeo". (ANSA).