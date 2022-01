Mobile World Congress, fiera tech di Barcellona a rischio

Dopo le difficoltà incontrate dal Consumer Electronic Show di Las Vegas, la più grande fiera tech al mondo che si è svolta a inizio gennaio nel pieno dell'ondata di Omicron, anche il Mobile World Congress di Barcellona rischia di perdere i suoi protagonisti. In programma dal 28 febbraio al 3 marzo, l'appuntamento è il principale nel continente per le novità legate a smartphone ed elettronica di consumo. Nelle ultime ore, nonostante non vi siano indicazioni particolari dall'organizzazione della Gsma, sia Sony che Lenovo hanno fatto sapere di non voler partecipare in presenza alla kermesse iberica, preferendo tenere conferenze in modalità solo virtuale.

L'edizione dello scorso anno del Mwc era stata spostata a fine giugno, con ingressi ridotti, mentre quella del 2020 era stata cancellata del tutto, per i timori legati all'inizio della pandemia da Covid-19. Come per il Ces, dove l'organizzazione ha continuato a confermare lo svolgimento nel mezzo delle defezioni generali, anche il direttore generale della Gsma, Mats Granryd, ;;ha dichiarato di aspettarsi un evento fisico senza grosse problematiche, vicino ai numeri del 2019. Granryd ha affermato che ci saranno circa mille i relatori in totale e oltre 1.500 gli espositori. "Sarà un bello spettacolo. Non come prima della pandemia, ma non ci andrà lontano". Brevi e dirette le comunicazioni sul ritiro di Lenovo e Sony dal Mwc 2022.

"A causa delle preoccupazioni sanitarie, la partecipazione di Lenovo al Mwc 2022 sarà completamente virtuale" ha detto il gigante cinese, mentre Sony Mobile ha fatto sapere che: "Poiché il mondo si è notevolmente spostato verso opportunità digitali e online, comunicheremo nuove modalità con cui desideriamo raggiungere il pubblico in vista delle prossime presentazioni di prodotto".

(ANSA).