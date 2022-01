Foto di qualità per tutti, Xiaomi lancia la serie Redmi 11

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Dopo averli visti in Cina lo scorso ottobre, Xiaomi lancia i Italia i nuovi smartphone della serie Note. Sono quattro: Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S e Note 11. La famiglia aggiorna il comparto fotografico, la velocità di ricarica, il display e il processore, oltre che ad essere dotata dell'ultimo aggiornamento di Emui 13, l'interfaccia personalizzata di Android che distingue il comparto mobile del colosso cinese. Note 11 Pro e Pro 5G hanno display da 6,67 pollici mentre Note 11S e Note 11 un pannello da 6,43 pollici.

Gli schermi sono Amoled con risoluzione Fhd+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz sui due Note 11 Pro. Diversi i processori: Qualcomm Snapdragon 695 e 680 rispettivamente per Note 11 Pro 5G e 11, MediaTek G96 per Note 11 Pro e 11S. Una caratteristica in comune è la batteria da 5.000mAh, con varie velocità di ricarica, e una fotocamera posteriore principale da 108MP. Uguale il sensore ultra grandangolare e la macro da 2MP per catturare dettagli da vicino. Differenze per il numero di sensori: tre su Note 11 Pro 5G, quattro sulle altre varianti. La serie Note 11 gira con Emui 13, la personalizzazione di Android su cui Xiaomi si basa da sempre. L'aggiornamento presenta adesso delle migliorie per la velocità di lettura e scrittura delle informazioni, per la gestione della memoria e per il bilanciamento delle prestazioni. Disponibili, a seconda del modello, con 4, 6 o 8 gb di ram e 64 o 128 gb di memoria, prezzi e canali di vendita saranno comunicati prossimamente. In concomitanza con il lancio degli smartphone, Xiaomi ha svelato anche lo Smart Air Purifier, un purificatore d'aria disponibile nelle versioni 4 Pro, 4 e 4 Lite con pannello dei comandi touch.

(ANSA).