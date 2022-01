Gartner, nel 2022 la spesa It oltre i 4 trilioni di dollari

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - La spesa mondiale per l'Information technology varrà 4,5 trilioni di dollari nel 2022, pari ad un incremento del 5,1% rispetto al 2021. Lo affermano gli analisti di Gartner nel loro ultimo rapporto. I dati considerano gli acquisti di hardware, software e servizi, che aziende, di qualsiasi settore e dimensione, effettuano per trasformare o migliorare il loro lavoro. Due sono i trend individuati da Gartner: da un lato la crescita del cloud e del software-as-a-service, ossia l'utilizzo di una piattaforma gestita interamente da un produttore esterno, dall'altro il ricorso sempre maggiore a consulenti esterni per ricoprire certi ruoli e attività. Un quadro al rialzo nonostante l'incertezza derivante dalla variante Omicron. Per Gartner, gli investimenti tecnologici continueranno grazie alla ripresa economica e, in particolare, alle aspettative sulla buona salute del mercato digitale. "Finalmente i Cio si riprendono in mano il futuro nel 2022", afferma John-David Lovelock, distinguished research vice president di Gartner. "Ora possono andare oltre i progetti legati alla criticità di breve termine cui sono stati costretti negli ultimi due anni e concentrarsi sul lungo periodo. Allo stesso tempo, la mancanza di competenze interne, l'inflazione che svaluta gli stipendi e la guerra per i talenti spingeranno i Cio a fare più affidamento sulle società di consulenza e sui servizi gestiti per perseguire le loro strategie digitali".

Gartner prevede che il segmento dei servizi IT, che include la consulenza, avrà una spesa più alta nel 2022, raggiungendo 1,3 trilioni di dollari, in crescita del 7,9% rispetto al 2021. La spesa per consulenza aziendale e tecnologica, in particolare, dovrebbe crescere del 10% nel 2022. "Questo sarà particolarmente evidente con il boom del cloud, che funge da elemento chiave per raggiungere le ambizioni digitali e supportare il lavoro ibrido" conclude Lovelock. (ANSA).