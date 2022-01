Apple, forse evento primavera per iPhone SE e iPad Air 5

Si intensificano le indiscrezioni relative ad un lancio primaverile di Apple sia per l'iPhone SE 3, la terza generazione di telefono della Mela che si colloca nella fascia più economica, sia dell'iPad Air di quinta generazione.

Il primo, secondo l'analista Ross Young, potrebbe essere lanciato nella seconda metà di aprile o all'inizio di maggio. A livello di design, il dispositivo dovrebbe essere identico all'attuale iPhone SE, con un display da 4,7 pollici, pulsante Home e Touch ID. Ci saranno novità sotto la scocca, grazie al nuovo chip A15 e alla connettività 5G.

Nei giorni scorsi, Bloomberg ha affermato che Apple starebbe organizzando un evento virtuale in primavera anche per annunciare il nuovo iPad Air 5. Il tablet dovrebbe offrire una componentistica simile a quelle dell'iPad mini attualmente commercializzato, quindi presenterebbe un processore A15 Bionic e andrebbe a presentare il supporto Center Stage per la fotocamera anteriore.