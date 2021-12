Microsoft brevetta lo smartphone con tre schermi pieghevoli

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Se il settore degli smartphone pieghevoli è pronto per accogliere più dispositivi già nei prossimi mesi, due colossi dell'hi-tech sono già oltre. Qualche giorno fa, erano emerse online le immagini di un brevetto ottenuto da Samsung, circa un telefonino con triplo schermo. Un prototipo molto simile al disegno che Microsoft ha depositato presso l'Ufficio dei brevetti statunitense a giugno del 2020 e pubblicato il 23 dicembre 2021. Soprannominato sul web "Surface Trio", lo smartphone aggiunge un pannello ulteriore al Surface Duo 2 lanciato in estate. Un device che solo in parte può essere considerato "foldable", visto che i suoi due schermi non ne formano uno intero ma sono divisi da una cerniera, quasi come fossero due piccoli tablet separati. Il nuovo brevetto invece avvicina il possibile Trio al Galaxy Fold Z3 di Samsung, con tre display senza soluzione di continuità.

Individuato dal sito Patently Apple, il documento mostra un telefono con tre pannelli collegati da due cerniere. Il meccanismo di apertura sarebbe dunque a forma di "Z", per passare facilmente dallo schermo singolo al doppio oppure, quando spiegato verso l'esterno, alla visuale tripla. Il brevetto non fa riferimento al nome Surface Trio, limitandosi a descrivere un dispositivo di visualizzazione multi-pannello. "I dispositivi di visualizzazione a più pannelli possono essere utili in una varietà di scenari diversi - si legge - ad esempio, per mostrare contemporaneamente più finestre visivamente su pannelli separati". Secondo Windows Central, il concept di Microsoft ricorda il tablet pieghevole visto nello show della HBO, Westworld. (ANSA).