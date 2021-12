Omicron incalza, Microsoft si ritira dalla fiera tech Ces

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Anche Microsoft si tira fuori dal Consumer Electronics Show di Las Vegas. La fiera, meglio conosciuta come Ces, è il principale appuntamento al mondo dedicato al settore tecnologia, palcoscenico per conoscere le prossime novità in tante categorie di prodotto, dalla telefonia ai robot domestici e automobili. In scena dal 5 all'8 gennaio 2022, nell'ultima settimana sono già 40 le aziende che hanno cancellato la loro presenza fisica alla kermesse, a causa dell'aumento dei contagi della variante Omicron negli Stati Uniti. Prima di Microsoft, altri colossi come Google, Meta, Amazon, Twitter, Lenovo e General Motors, avevano comunicato il ripensamento, tutte con la volontà di preservare la salute di dipendenti ed espositori, oltre che degli stessi partecipanti al Ces. "Dopo aver esaminato gli ultimi dati a riguardo, Microsoft ha deciso di non partecipare di persona al Ces 2022" ha dichiarato un portavoce dell'azienda, che terrà comunque due conferenze digitali: una per la "Microsoft Partner Innovation Experience" e la seconda sulle innovazioni per l'automotive. Dal canto suo, la Consumer Technology Association, che organizza l'evento, ha confermato il regolare svolgimento in sede, con misure sanitarie rafforzate, tra cui la necessità di un test molecolare per tutti, vaccinati inclusi, e accessi limitati agli stand. Alcune aziende, da Lg a Tcl, hanno scelto di realizzare aree minimaliste per mostrare le novità, affidandosi alla realtà aumentata e virtuale come mezzo per far visualizzare i prodotti, evitando così un passaggio dei dispositivi tra le mani dei visitatori. (ANSA).