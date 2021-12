Internet: Audiweb, a ottobre online il 74,8% degli italiani

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Cresce la popolazione italiana connessa a internet. Stando ai dati Audiweb, relativi al mese di ottobre, sono 44 milioni e 91 mila le persone, dai due anni in su, che si sono collegate alla rete almeno una volta. Una percentuale pari al 74,8% della fetta di riferimento. Per gran parte di loro, il 90,3% dei maggiorenni, la navigazione è avvenuta con dispositivi mobili, smartphone e tablet e durata, in media, 50 ore e 42 minuti nell'arco del mese.

La "total digital audience" di Audiweb in un giorno medio di ottobre è di 36,5 milioni di individui dai 2 anni in su che sono andati online per 2 ore e 15 minuti a persona. Per quanto riguarda i dispositivi, nel giorno medio, 13 milioni hanno usato un computer (il 22% degli utenti dai due anni in su) e 33,4 milioni un device mobile (il 77,4% degli individui di 18.-74 anni).

Dai dati sulla provenienza geografica degli italiani online, nel giorno medio ad ottobre risulta che erano connessi 10,3 milioni di cittadini dal Nord Ovest (il 64,8% della popolazione di riferimento), 7 milioni dal Nord Est (il 61,3%), 7,4 milioni dal Centro (il 63,4%) e 11,8 milioni dal Sud e Isole (59,2%).

Ancora la fruizione da smartphone e tablet ha generato oltre l'80% del volume di tempo complessivo online (83,8%), mantenendo stabile anche il consumo medio per persona nel quotidiano, che raggiunge il coinvolgimento maggiore tra i 18-24 enni (2 ore 36 minuti nel giorno medio da Mobile) e i 25-34enni (2 ore 22 minuti). Audiweb disegna anche uno scenario sulle finalità di accesso a internet. La prima categoria è "Search" (che raggruppa i motori di ricerca) con 41,2 milioni di utenti unici mensili, poi "Internet tool/Web Services" (dedicata ai servizi e strumenti disponibili online) con 39,3 milioni di utenti e al terzo posto "Video/Movies" con 38 milioni di utenti. (ANSA).