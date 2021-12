A casa come nello Spazio, LG presenta la serra intelligente

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - LG presenterà al CES 2022 di Las Vegas il dispositivo tiiun, anche in formato mini, una sorta di serra casalinga, piccola e di design, utile per coltivare in casa verdure, erbe aromatiche e fiori. Come già accade sulla Stazione Spaziale Internazionale, chiunque potrà posizionare all'interno dei propri ambienti un contenitore dalle dimensioni ridotte, che sfrutta sistemi di giardinaggio e di erogazione intelligente, senza necessità di posizionare le colture all'aria aperta o di intervenire direttamente con il dosaggio dell'acqua e altre accortezze. Il Consumer Electronic Show, meglio noto come CES, è una delle principali fiere tecnologiche al mondo e andrà di scena a Las Vegas, in modalità fisica e online, dal 5 all'8 gennaio 2022. Progettato come un'unità completamente autonoma, LG tiiun si compone di due ripiani ciascuno dei quali contiene fino a sei scomparti, dove piantare tre varietà diverse di semi. Ogni scomparto offre dieci fori per la germinazione, così da coltivare diversi tipi di verdure contemporaneamente. Il sistema di controllo del clima flessibile, che utilizza il compressore inverter di LG, regola la temperatura interna di tiiun per creare le condizioni ottimali per la crescita. La struttura interna di LG tiiun è progettata per aumentare l'efficienza della fotosintesi, amplificando l'effetto della sorgente luminosa interna a LED. La porta trasparente consente di guardare le piante crescere, garantendo allo stesso tempo una chiusura ermetica per mantenere una temperatura interna costante e tenere fuori gli insetti. Il processo può essere controllato anche da remoto, con l'app LG ThinQ. LG non ha ancora comunicato il prezzo delle due versioni di serra indoor e i paesi interessati alla vendita. (ANSA).