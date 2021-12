Cresce centro per semiconduttori di ST e Politecnico Milano

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Il Politecnico di Milano e STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell'elettronica, hanno inaugurato l'espansione della capacità manifatturiera di semiconduttori di PoliFab, il centro di ricerca e sviluppo dell'università dedicato alle micro e nanotecnologie.

La camera bianca dove le 'fette' di silicio vengono trasformate in chip di semiconduttori ha ricevuto attrezzature all'avanguardia da STMicroelectronics per dare impulso alle attività congiunte di ricerca e sviluppo nei MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), nel controllo di movimento, nell'elettronica di potenza e nell'isolamento galvanico.

L'infrastruttura ampliata renderà il Politecnico ancora più attraente per ricercatori e studenti di talento e contribuirà a sostenere i progressi e la roadmap di sviluppo di ST nelle tecnologie a semiconduttore e in particolare nei MEMS, dove la società è leader mondiale con oltre 15 miliardi di dispositivi venduti a oggi. Con il nucleo operativo per le attività globali di ricerca e sviluppo sui MEMS di ST dislocato in Lombardia, vicino a Milano, la collaborazione con PoliFab punta a creare nella Regione un centro di eccellenza per gli studi e la ricerca sui materiali avanzati per i MEMS. La collaborazione prevede inoltre investimenti in personale e programmi con borse di studio finanziate da ST, assunzioni di docenti e ricercatori e il finanziamento di progetti di ricerca congiunti. (ANSA).