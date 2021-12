Realtà aumentata, Oppo svela gli occhialini Air Glass

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Dopo anni di promesse prototipi non troppo di successo, la realtà aumentata sembra davvero pronta per il mercato di consumo. Oppo ci crede fortemente e ha lanciato, durante l'evento Inno Day 2021, i suoi Air Glass. In arrivo entro il primo trimestre del 2022, per il momento solo in Cina, sono i primi di una nuova gamma di prodotti già nelle strategie di diversi colossi, tra cui Meta ed Apple. La compagnia che ingloba le attività di Facebook aveva già lanciato, questo autunno, i Rayban Stories, poco smart e più votati alla moda, il preludio secondo gli analisti dei veri Meta Glass, utili anche a interagire con la piattaforma del metaverso su cui Mark Zuckerberg vuole costruire il futuro delle comunicazioni social. Gli Oppo Air Glass hanno una montatura sottile, sulla quale è possibile montare delle lenti correttive.

I contenuti multimediali vengono fruiti tramite la connessione dello smartphone, un qualsiasi modello di Oppo con sistema ColorOS 11, e proiettati dal microproiettore "Spark", sviluppato dall'azienda, su un micro LED e un apposito display a guida d'onda ottica a diffrazione. Se associati ad uno Oppo Watch 2, orologio del gruppo, gli occhialini possono ricevere comandi dai gesti delle mani, per confermare o selezionare menu. Al lancio, ci saranno già diverse app compatibili, tra cui Meteo, Calendario, Salute, Teleprompter, Traduzione e Navigazione.

Quest'ultima è stata sviluppata in collaborazione con Baidu per personalizzare le applicazioni Baidu Walk & Bike Navigation ed Explore Nearby. La traduzione in tempo reale supporterà, almeno all'inizio, la conversione bidirezionale tra cinese mandarino e inglese, cinese mandarino e giapponese, cinese mandarino e coreano. Non ci sono conferme sull'arrivo in Europa e sul prezzo di vendita. (ANSA).