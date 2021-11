Nobel Parisi socio onorario Associazione Italiana per l'AI

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - AIxIA, l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, ufficializza il conferimento dello stato di Socio Onorario a Giorgio Parisi, professore emerito all'Università Sapienza di Roma, Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, insignito del Premio Nobel per la Fisica 2021.

"Premiato per i suoi studi sui sistemi complessi, il legame tra Parisi e l'intelligenza artificiale è da sempre molto stretto - spiega AIxIA - I lavori di cui Parisi si occupa sin dagli anni Ottanta, infatti, hanno diversi ambiti di applicazione nella nostra realtà quotidiana, che spaziano dallo studio del sistema planetario alla comprensione dei cambiamenti climatici fino ad arrivare allo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale. Il titolo di Socio Onorario riconosce il contributo che l'attività di Parisi ha apportato alla valorizzazione dell'IA, uno degli obiettivi dell'Associazione".

"La ricerca di Parisi sui sistemi complessi è stata ed è tuttora rilevante per l'avanzamento dell'Intelligenza Artificiale, per la portata dei risultati teorici e per la vastità e l'importanza dei campi applicativi in cui questi trovano attuazione - dice Piero Poccianti, Presidente AIxIA - Riteniamo quindi che il suo contributo possa arricchire l'Associazione con quella visione multidisciplinare indispensabile per far avanzare la scienza in generale e l'AI in particolare." (ANSA).