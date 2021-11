Tonfo di Zoom a Wall Street con rallentamento crescita,-12,18%

Zoom pesante a Wall Street dopo la trimestrale che ha evidenziato un rallentamento della crescita. I titoli perdono il 12,18%.

Gli uffici si riempiono e la crescita di Zoom rallenta. Il terzo trimestre dell'esercizio fiscale si è chiuso con ricavi in aumento del 35% a 1,05 miliardi di dollari, in rallentamento rispetto al +54% del trimestre precedente e del +360% dello stesso periodo dello scorso anno. L'utile netto è però salito del 70% a 340 milioni. Per il quarto trimestre, che si chiude in gennaio, Zoom stima ricavi per 1,05 miliardi, sopra le attese degli analisti.