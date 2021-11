HomePod mini, il nuovo altoparlante Apple arriva in Italia

Annunciato a ottobre 2020, HomePod mini arriva oggi in Italia. Il piccolo speaker wireless costa 99 euro ed è disponibile in cinque colori. Già in vendita nei negozi, dal 25 novembre si potrà ordinare anche online, con consegna nei giorni successivi. L'altoparlante riprende le fattezze dell'HomePod originale, ma in un formato più piccolo.

Alto poco più di 8 cm, sulla cima integra una superficie touch, con i tasti del volume, che mostra i tipici colori in gradazione di Siri quando si attivano i comandi vocali. Proprio in prossimità del volume, Apple ha integrato la possibilità, attraverso il chip Ultra Wideband (U1) presente dagli iPhone 11 in poi, di trasferire il suono dal telefono alla cassa semplicemente avvicinandoli, senza necessità di impostazioni ulteriori. Nonostante le dimensioni, la parte audio è stata curata al dettaglio dal colosso di Cupertino, che ha realizzato un sistema di diffusione di musica e voce a 360 gradi. Inoltre, è possibile abbinare più HomePod mini in diverse stanze per riprodurre audio dalla stessa sorgente, più o meno quello che la concorrenza di Alexa e Google permette di fare con i rispettivi speaker intelligenti.

A bordo c'è il Wi-Fi, per ottenere informazioni e notizie in tempo reale, anche se il collegamento con iPhone, iPad e Mac, avviene tramite AirPlay, il supporto proprietario della Mela. Come ci tiene a sottolineare l'azienda, HomePod mini è realizzato in maniera sostenibile, preferendo terre rare riciclate sia per lo chassis che l'altoparlante. Il tessuto è ricavato al 90% con plastica riciclata mentre è del 100% la quantità di fibre di legno usate nell'imballaggio provenienti da foreste a gestione sostenibile.