Google, formazione digitale per 1 mln di persone e imprese

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - Google ha raggiunto l'obiettivo, con l'iniziativa "Italia in Digitale" partita a luglio del 2020, di aiutare oltre 1 milione di persone e imprese del nostro Paese a digitalizzarsi. Secondo un precedente report del McKinsey Global Institute, in Europa oltre il 50% dei lavoratori con un salario basso avrà bisogno di cercare un'occupazione con una retribuzione maggiore dopo la pandemia, attingendo ad una serie di nuove competenze informatiche. "La riqualificazione digitale è un percorso molto complesso ed è per questo che ci impegniamo a collaborare con legislatori, accademici, gruppi di settore e cittadini, per assicurarci che il nostro contributo sia il più mirato e utile possibile" spiega Google. Attraverso Italia in Digitale, presentato dal CEO di Google e Alphabet, Sundar Pichai, la scorsa estate, singoli e aziende hanno potuto accedere a corsi di formazione e strumenti informatici gratuiti, per intraprendere o trasformare la propria impresa in digitale.

Un esempio è Ibrahim Songne che, arrivato in Italia dal Burkina Faso, ha aperto nel centro di Trento la sua pizzeria, oggi nella classifica "Top 50 Pizza" dedicata ai migliori ristoranti italiani. Ma sono diversi i progetti a supporto delle realtà locali avviati in Italia da Google. Tra questi, Crescere in Digitale e Google Digital Training. Il primo rivolto a giovani e imprese in cerca di occupazione e supporto, il secondo a chi desidera sviluppare o acquisire nuove competenze digitali. Women Will, lanciato nel 2020, è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit SheTech, nata con l'obiettivo di colmare il gender gap nel mondo della tecnologia, del digitale e dell'imprenditoria. Women Will intende supportare le donne nella loro crescita e carriera professionale attraverso workshop formativi sui temi di leadership, imprenditorialità e ricerca del lavoro. (ANSA).