Netflix supera Disney per valore per prima volta da un anno

Netflix supera Walt Disney per valore per la prima volta in un anno. Il sorpasso è legato alla debolezza dei titoli di Topolino a Wall Street, dove hanno perso dopo la delusione sulla crescita degli abbonati di Disney+. Netflix ha una capitalizzazione di mercato di 291 miliardi di dollari dopo il balzo del 27% dalla fine di luglio, a fronte dei 288,7 miliardi di Disney.

E Netflix ha cominciato a distribuire videogiochi per smartphone, al momento per giocare non sono previsti sovrapprezzi in aggiunta al costo dell'abbonamento mensile.

Questa potrebbe essere un'altra spinta alla crescita della piattaforma di streaming.