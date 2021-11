Covid, test e vaccini tra le innovazioni 2021 per il Time

I vaccini e i test casalinghi per il Covid-19 figurano tra le miglior invenzioni del 2021, secondo il Time. Il popolare magazine statunitense, come ogni anno, ha diffuso la lista dei 100 prodotti che hanno segnato gli ultimi 12 mesi, pescando in varie categorie. Tra questi anche dispositivi e prodotti per l'accessibilità e il clima. Due i prodotti a tema Covid, il primo riguarda tre test casalinghi, a marchio Abbot, Ellume e Acon. "Questi non sostituiscono i test PCR standard ma possono servire come prima linea di difesa nell'identificare gli infetti e limitare la diffusione del virus" scrive il Time. Poi, in generale i vaccini contro la malattia, tutti quelli resi disponibili a livello globale: "Con le nuove varianti, inclusa la Delta, la protezione, sebbene ancora forte, diminuisce. Ecco perché il richiamo è importante a consolidamento dell'immunità".

Tra i prodotti incoronati dal Time - che qualche anno fa dichiarò l'iPhone gadget del decennio - c'è il telefono pieghevole di Samsung (Galaxy Z Flip 3), l'unico smartphone della lista, perché il solo ad avere abbinato "ad un prezzo concorrenzialei" la portabilità dei vecchi modelli a funzionalità all'avanguardia. Nel campo dell'informatica, il Time segnala anche il Lenovo ThinkBook Plus Gen 2, portatile che, oltre allo schermo classico interno, ne ha uno esterno al posto della copertura, ottimizzato per la lettura degli ebook.

Non mancano anche le innovazioni in aiuto alle disabilità, come OrCam Read, un lettore che riproduce l'audio dei testi che legge, per non vedenti ed ipovedenti. E c'è una sedia pieghevole che si riduce del 60% del designer italiano, ex Ferrari, Andrea Mocellin.