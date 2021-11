Microsoft per le scuole, Surface Laptop SE con Windows 11 SE

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Come da indiscrezioni dei giorni scorsi, Microsoft ha rivelato un nuovo dispositivo che monta una versione più leggera di Windows 11, il suo ultimo sistema operativo per computer e notebook. Surface Laptop SE è un portatile economico, pensato per le scuole, con un prezzo di partenza di 249 dollari. Gira con Windows 11 SE, una declinazione del software di Redmond sviluppata espressamente per macchine con specifiche medio-basse, di norma in uso nel settore scolastico. Hardware e software con cui il colosso statunitense tenta di accaparrarsi una fetta del segmento 'education' in patria che, dopo anni di predominio Mac, è saldamente nelle mani di Chrome OS e dei notebook che montano il sistema basato quasi del tutto sul cloud di Google. Il Surface Laptop SE ha uno schermo da 11,6 pollici, risoluzione di 1.366 x 768 pixel e processore Intel Celeron N4020 oppure Celeron N4120 8. Le altre specifiche poggiano su 4 GB di RAM, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione, fotocamera frontale da 1 MP con video a 720p e due porte USB, una di tipo C e una standard A. Non manca un jack audio classico. Microsoft ha precisato che riparare il Laptop SE sarà molto semplice: il pannello inferiore della scocca si smonta con viti standard, in modo che i responsabili IT delle scuole possano sostituire con facilità componenti quali display, batteria, perfino tastiera e scheda madre. Il concetto di riparabilità sarà centrale anche per i partner che produrranno i vari portatili con Windows 11 SE, tra cui Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP e Lenovo. Dopo Microsoft, Dynabook ha svelato il Satellite Pro E10-S con Windows 11 SE. Sia il Surface Laptop SE che Windows 11 SE saranno disponibili all'inizio del 2022. (ANSA).