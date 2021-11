Samsung, nei giorni del CES 2022 l'arrivo del Galaxy S21 FE

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Una fuga di notizie condivisa dall'informatore tecnologico Jon Prosser, anticipa la presunta data di lancio dei prossimi smartphone di Samsung. Stando alle indiscrezioni, il Galaxy S21 FE, 'fan edition', vedrà la luce il 4 gennaio, mentre la famiglia dei Galaxy S22 un mese dopo, l'8 febbraio. La supposizione si basa sulla volontà, di Samsung, di tornare a presentare un prodotto di punta al Consumer Electronic Show di Las Vegas, che si terrà dal 5 all'8 gennaio del 2022.

Come accade per le principali fiere tech al mondo, di norma i colossi presenti tendono a svelare i loro prodotti uno o due giorni prima l'apertura ufficiale della kermesse, per mostrarli poi ai visitatori. In un tweet, Prosser afferma che il Galaxy S21 FE sarà messo in vendita l'11 gennaio senza alcun periodo di pre-ordine, mentre le prenotazioni dell'S22 dovrebbero partire l'8 febbraio, con la disponibilità del dispositivo dal 18 febbraio. Anche in questo caso, l'S22 anticiperà di qualche giorno l'avvio del Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 28 febbraio al 3 marzo. Secondo quanto riferito, la serie Galaxy S22 sarà composta da tre modelli: Galaxy S22, Galaxy S22 Pro e Galaxy S22 Ultra. I primi due in linea con le versioni attuali mentre l'S22 oggetto di un cambio radicale, con la possibile presenza di uno slot inferiore entro cui troverà spazio la S Pen, un particolare ereditato dalla serie dei Galaxy Note, ufficiosamente sostituita dai Galaxy Fold e Galaxy Flip.

Il processore di bordo potrebbe essere, nella versione internazionale, lo Snapdragon 898, probabile protagonista del prossimo Tech Summit organizzato da Qualcomm. (ANSA).