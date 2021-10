Microsoft lavora a Windows 11 SE, concorrente di Chrome OS

Secondo le fonti di Windows Central, Microsoft sarebbe in procinto di svelare due novità, una software e una hardware. La prima ha il nome di Windows 11 SE, un'edizione più leggera dell'ultimo sistema operativo, indirizzata alle scuole. L'idea di fondo è quella di concorrere, soprattutto negli Stati Uniti, con Chrome OS di Google, il software che, a bordo di portatili di vari marchi, è riuscito a rimpiazzare I MacBook dai banchi degli studenti.

Il suffisso, utilizzato in passato per Windows 98 SE, non starebbe più per 'Second Edition' ma 'Student Edition' o 'School Edition', palesando del tutto lo scopo del suo sviluppo. Non è chiaro quali funzionalità verranno eliminate rispetto all'edizione standard ma è plausibile che i requisiti minimi di installazione vengano rivisti per consentire il caricamento anche su computer non di ultima generazione. Ad ogni modo, ancora Windows Central afferma come Microsoft abbia pensato di affiancare a Windows 11 SE anche un suo prodotto specifico.

Il riferimento è ad un Surface Laptop di fascia bassa. Le fonti parlano di uno schermo da 11,6 pollici con risoluzione di 1366ž768 pixel. Il telaio sarà in plastica e conterrà un processore Intel Celeron N4120, massimo 8 GB di RAM, due porte USB (una Type-A e una Type-C), il jack audio da 3,5 millimetri e le tradizionali opzioni di connettività, tra Wi-Fi e Bluetooth. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro, leggermente inferiore a quello del Surface Laptop Go, attualmente l'offerta più economica in casa Microsoft.