Instagram, nuova sezione Video con i filmati degli utenti

Instagram ha annunciato una novità che spinge ulteriormente la piattaforma verso la fruizione dei video. I filmati di Instagram Tv e quelli postati sul feed, vengono adesso accumunati tutti in Instagram Video, una sezione dell'app dedicata esclusivamente alla loro visualizzazione.

Instagram Video comparirà sul profilo con una nuova tab, con cui gli iscritti potranno scoprire i vari contenuti come si fa già oggi, ossia scrollando dall'alto in basso per vedere quelli di uno stesso creator oppure verso destra per andare avanti con gli altri. Se i video di IGTV e del feed si combinano in un unico formato, il processo di caricamento dal proprio rullino resta lo stesso: cliccando sul simbolo + nell'angolo in alto a destra nella home page di Instagram e selezionando "Pubblica".

"Introdurremo anche nuove funzioni per ritagliare i video, nuovi filtri e nuovi tag di persone e luoghi" spiega il team di Instagram. I creator avranno sempre la possibilità di condividere un video pubblicato sulle loro Storie oppure tramite la funzionalità Direct. Le anteprime saranno di 60 secondi, a meno che il video non sia idoneo per le inserzioni: in questo caso, l'anteprima resterà di 15 secondi. Ovviamente, un occhio di riguardo va anche alle analisi di quanto i filmati abbiano raggiunto un certo pubblico. Per rendere più facile per le aziende e i creator conoscere i risultati dei loro contenuti video, Instagram introdurrà una nuova metrica, che comprende sia gli insights sui post del feed sia quelli sui video.

Con Instagram Video, le inserzioni di IGTV si chiameranno 'inserzioni video in-stream'. I creator idonei potranno ancora monetizzare i contenuti di lunga durata, e i marchi potranno raggiungere il pubblico coinvolgendolo con contenuti lunghi. Le aziende interessate a promuovere i propri video per raggiungere più utenti, potranno pubblicare video non superiori ai 60 secondi.