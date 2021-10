Huawei prepara il lancio di HarmonyOS 3.0 il 24 ottobre

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - L'aggiornamento del sistema operativo di Huawei, HarmonyOS 3.0, che ha sostituito Android sugli smartphone del gruppo, potrebbe essere svelato il 24 ottobre. Quel giorno si terrà infatti la Huawei Developer Conference, stessa occasione che, lo scorso settembre, aveva ospitato una conferenza di lancio di HarmonyOS 2.0. La notizia non è ufficiale ma è stata rivelata da un dipendente dell'azienda, che ha pubblicato sui social cinesi un'immagine di presentazione del software, con l'indicazione della terza versione. Sembra inoltre che, per la prima volta, l'aggiornamento sarà disponibile per tutti gli smartphone Huawei compatibili e attivati a livello globale e non solo per gli utenti in Cina. Del resto, HarmonyOS è cresciuto in maniera esponenziale dal suo rilascio iniziale. La versione attuale, 2.0, è arrivata lo scorso 2 giugno e, nella prima settimana, è stata installata su oltre 10 milioni di dispositivi. Gli ultimi dati di luglio parlano di 40 milioni di utenti passati al nuovo sistema. Huawei si è comunque fissata un obiettivo molto più lontano: 300 milioni di dispositivi HarmonyOS entro la fine dell'anno, 200 milioni dei quali smartphone. Per l'anno in corso, il colosso di Shenzen punta a superare le 100 milioni di installazioni. HarmonyOS non è solo una piattaforma per telefonini: l'idea è quella di unificare le diverse esperienze utente, portando il sistema operativo anche su accessori indossabili, tablet e internet delle cose. A luglio, la compagnia ha svelato gli smartphone P50 e P50 Pro, di cui ancora non si conosce l'eventuale disponibilità al di fuori della Cina.

