Oppo presenta i nuovi smartphone Reno6 Series

Oppo ha presentato presso la Fondazione Louis Vuitton di Parigi, la nuova famiglia di smartphone Reno6 Series, che include Reno6 Pro 5G e Reno6 5G. Come spesso accade per il brand cinese, il cuore dei modelli risiede nelle funzionalità dedicate alla fotografia. Queste si traducono, tra l'altro, nel supporto dell'intelligenza artificiale durante la ripresa di video con effetto 'bokeh', o nella tecnologia che utilizza un algoritmo di aggregazione dei pixel per realizzare scatti in alta definizione.

Il comparto fotografico di Reno Pro 5G è formato da una quad-camera da 50 MP sul retro e di una selfie cam da 32 MP frontale. La suddetta tecnologia di aggregazione consente di ottenere scatti in alta definizione da 108 MP, andando dunque i limiti fissati dall'hardware. Tre i sensori per il Reno6 5G: 64 MP + 8 MP + 2 MP e selfie cam sempre da 32 MP. Leggermente più ampia la diagonale del modello Pro, con un display da 6,55 pollici, che diventano 6,43 sul Reno6 5G. Maggiore anche la memoria Ram del Reno6 Pro 5G, 12 GB rispetto agli 8 GB del base. Come di consuetudine, il software di bordo è Android, qui in versione 11, personalizzato dall'interfaccia ColorOS utile e mai invasiva.

"Per Oppo è un momento estremamente positivo. L'Italia è tra i paesi che oramai fa da apripista per le novità del gruppo e con Reno6 Series non è da meno" ci dice Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia. "In termini di market share, siamo ai primi posti sul mercato interno e a dare i frutti maggiori sono proprio gli smartphone nella fascia superiore ai 350 euro, dove quest'anno abbiamo raggiunto un picco del 18% su una media che, nel 2020, si era attestata al 3%. Siamo tra i protagonisti principali nel mondo della telefonia e indice di ciò è la velocità con cui siamo passati dall'essere un brand emergente a consolidato".

La Reno6 Series è in vendita da oggi ad un prezzo di partenza di 499,99 euro.