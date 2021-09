Kim Kardashian promuove cripto su Instagram, ed è polemica

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Kim Kardashian promuove ai suoi 250 milioni di follower su Instagram 'Ethereum Max'. E le autorità la bacchettano anche se il post della superstar era bollato come 'pubblicità' e quindi nel totale rispetto delle regole del social. A criticarla è il presidente della britannica Financial Conduct Authority, Charles Randell. Nel promuovere Ethereum Max, da non confondere con la sorella del Bitcoin Ethereum, Kim Kardashian "non ha detto che si tratta di un token digitale speculativo creato un mese prima da sviluppatori ignoti, uno dei centinaia di token che popolano gli scambi di cripto", spiega Randell precisando di non sapere se Ethereum max è una truffa. A preoccuparlo è però il fatto che gli influencer sui social media "sono pagati di routine da truffatori" per pura speculazione. Da qui la necessità per le autorità a prestare maggiore attenzione all'attività online e la richiesta a piattaforme com Facebook, Twitter e TikTok a monitorare. "L'interesse sulle cripotvalute genera Fomo - Fear of missing out - fra consumatori che non sono però a conoscenza dei rischi", aggiunge. (ANSA).