Asus annuncia nuovi portatili per professionisti e creativi

In occasione dell'evento 'Create the Uncreated', Asus ha annunciato i nuovi portatili delle serie ProArt, Zenbook e Vivobook. Il primo, ProArt Studiobook, è rivolto ai creativi digitali e alle loro necessità di lavoro.

Asus ha introdotto all'interno dello chassis, al fianco sinistro del touchpad, un controller circolare, per gestire al meglio alcune delle impostazioni più usate in applicazioni grafiche. Ma non solo: la ghiera può essere personalizzata anche per altro, tramite un software proprietario. «Pro rappresenta il fondamento della creatività che supporta varie forme d'arte, mentre Art si riferisce alla creatività senza fine. Le nuove soluzioni ProArt sono state ideate per rimuovere tutte le barriere alla creatività tramite prestazioni e design incredibili, e il fiorente ecosistema si rivolge sia ai creatori che sono sempre in movimento, che a coloro che preferiscono lavorare nel proprio spazio di lavoro dedicato» spiega l'azienda. A completamento della linea ProArt, arrivano anche computer desktop, monitor, mouse e schede dedicate. Poi c'è lo Zenbook Pro Duo 15, un laptop da 15.6 pollici ad alte prestazioni, che introduce il nuovo ScreenPad Plus inclinabile.

La scelta è tra un display classico e un Oled fino alla risoluzione 4K. C'è anche il modello 'Flip', con la particolarità di potersi reclinare a 180 gradi. Per quanto riguarda il VivoBook Pro, questo ha uno schermo NanoEdge 4K Oled da 14 o 16 pollici, processori mobili AMD Ryzen 5000 serie H o Intel Core i7 e grafica fino a Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. Il DialPad permette un controllo preciso e intuitivo degli strumenti creativi. Prezzi e disponibilità in Italia saranno comunicati più avanti nel corso del mese. Al rilascio di Windows 11, i modelli già in commercio potranno aggiornare gratuitamente al nuovo sistema operativo mentre i successivi lo vedranno pre-installato.