Samsung Galaxy S22, produzione di massa già a novembre

(ANSA) - MILANO, 01 SET - La serie dei Galaxy S22 di Samsung entrerà nella fase di produzione di massa tra qualche settimana, a novembre. Lo afferma il sito MyDrivers, che avrebbe ottenuto documenti secondo cui Samsung starebbe preparando, come al solito, due varianti di smartphone con altrettanti processori.

La prima con a bordo lo Snapdragon 898, mentre una seconda con l'Exynos 2200, prodotto internamente. In precedenza, si presumeva che il gigante coreano avrebbe lanciato le varianti Exynos 2200 solo in regioni limitate per problemi di resa. I rallentamenti nella catena di fornitura dei chip hanno però richiesto una differenziazione più equilibrata, tale che Samsung dovrebbe estendere ulteriormente la disponibilità dei Galaxy S22 con Exynos in altri paesi. Viste le tempistiche, il lancio dei dispositivi dovrebbe avvenire a gennaio, più o meno nello stesso periodo che ha visto svelare i Galaxy S21 nel 2021. Le novità più attese sono un reparto fotografico migliorato, tre modelli tra cui scegliere, e un design simile alla gamma attuale. Il supporto alla S Pen dovrebbe invece essere abilitato non solo sul top di gamma 'Ultra' ma su tutte le versioni, come peraltro già specificato al lancio degli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, quando l'azienda aveva confermato la volontà di aprire al più vasto ecosistema Samsung il funzionamento della biro digitale. (ANSA).