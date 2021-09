Apple Watch 7, schermo più grande e bordi meno curvi

Avrà uno schermo più grande e bordi quasi invisibili il prossimo Apple Watch Series 7. Lo afferma Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che nella sua ultima newsletter 'Power On' tenta di svelare un paio di caratteristiche di design del nuovo orologio connesso della Mela. Intanto, il Watch dovrebbe arrivare nelle misure da 41 e 45 millimetri, rispetto ai 40 e 44 millimetri della Series 6.

Dimensioni maggiori che si tradurranno in una porzione più ampia di display touch. Questo non comporterà un aumento delle dimensioni totali del dispositivo indossabile, che potrà invece mantenere lo stesso ingombro dell'attuale grazie alla presenza di cornici più strette, non più tondeggianti ma squadrate, sulla falsariga del cambiamento che ha portato gli iPhone 13 a differenziarsi dalla livrea più morbida dei 12. E proprio durante l'evento di presentazione dei nuovi iPhone, con voci recenti che indicano la data dell'8 settembre, Apple potrebbe svelare il Watch Series 7. Gurman parla anche di un paio di mancanze, tutte concentrate sui sensori ospitati sotto il quadrante. Non ci sarà ne il chip per la misurazione della temperatura corporea né quello per la glicemia, di cui si era vociferato nei mesi scorsi. Il giornalista di Bloomberg lega tale decisione alla carenza di chip che ha interessato tutto il mercato tecnologico, a partire dalla fine del 2020, con una lunga coda di attese e ripartenze di cui si avvertono ancora oggi gli effetti.