Record per Telegram, superato 1 miliardo di download

L'app di messaggistica istantanea Telegram ha superato 1 miliardo di download a livello globale, secondo l'ultima indagine di Sensor Tower. Il rapporto indica che l'India è il mercato principale di Telegram, con il 22% dei download provenienti dal paese. Sempre l'India è la nazione con il più alto numero di download della concorrente, WhatsApp.

Stando agli analisti, l'ascesa di Telegram è conseguenza diretta delle nuove politiche di utilizzo di WhatsApp che, per alcuni mercati, ha introdotto la possibilità per le aziende di incrociare i dati degli iscritti al servizio con quelli di altre piattaforme parte del gruppo Facebook. In Italia, così come per i paesi legiferarti dal Gdpr, tale cambiamento non è operativo.

Molti gli utenti che avrebbero dunque preferito passare ad un sistema, almeno ad oggi, più isolato e indipendente. A livello globale, il resto dei download che hanno permesso a Telegram di raggiungere, e superare, quota 1 miliardo, proviene dalla Russia, che rappresenta circa il 10% di tutte le installazioni, seguita dall'Indonesia, con l'8%. Il rapporto afferma che nella prima metà del 2021, l'app ha aggiunto circa 214,7 milioni di installazioni alle esistenti, con una crescita del 61% su base annua rispetto ai 133 milioni del primo semestre 2020. Ciò rende Telegram la quindicesima app a livello globale ad essere stata scaricata almeno 1 miliardo di volte. Prima di lei proprio WhatsApp, poi Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, Spotify e Netflix. Telegram all'inizio di quest'anno ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari in un solo round di finanziamenti. (ANSA).