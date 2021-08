Samsung non si ferma, pronto il lancio del Galaxy S21 FE

La pagina francese di Samsung ha inserito il Galaxy S21 FE tra i dispositivi che permettono di avere quattro mesi di YouTube Premium gratis. Si tratta dunque solo di attendere la presentazione ufficiale dello smartphone che, come da tradizione della linea 'FE', dovrebbe ospitare gran parte delle funzionalità degli S21 ma ad un prezzo ridotto.

Secondo alcune voci, il Galaxy S21 FE avrebbe dovuto apparire all'evento Galaxy Unpacked di Samsung all'inizio di agosto. Invece l'azienda ha preferito concentrarsi sui nuovi telefoni pieghevoli, oltre che sugli smartwatch Galaxy Watch 4 e gli auricolari Galaxy Buds 2. Ma c'è anche un'altra ragione per il rinvio della presentazione. A giugno, sono emerse notizie secondo cui l' S21 FE era stato bloccato a causa della carenza di chip che ha afflitto la maggior parte dell'industria dell'elettronica di consumo lo scorso anno. Le speculazioni suggeriscono che Samsung abbia rimandato il lancio per guadagnare più tempo e utilizzare i processori Exynos casalinghi, invece di fare affidamento sui chip Snapdragon di Qualcomm.

L'S21 FE dovrebbe beneficiare di molte delle funzionalità presenti nei telefoni di punta S21, con materiali di minor pregio, così da abbassare il prezzo di vendita di alcune centinaia di euro. Disponibile in diversi colori e in almeno due tagli di memoria, è probabile che mantenga la stessa frequenza di aggiornamento di 120 Hz del display della famiglia più recente, così come un reparto fotografico triplo, come il Galaxy S21 di base. (ANSA).