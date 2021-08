Il Samsung Galaxy Tab S7 FE arriva ufficialmente in Italia

Annunciato prima dell'estate, Samsung porta ufficialmente in Italia il Galaxy Tab S7 FE. Sulla falsariga delle Fan Edition della serie di smartphone top di gamma, il dispositivo mira ad offrire caratteristiche di ultima generazione ad un prezzo accessibile. Degna di nota è la presenza della S Pen dedicata, che consente di utilizzare il tablet anche come quaderno degli appunti o tavolozza per disegnare. Sul Play Store o sul Galaxy Store di Samsung sono oramai decine le app che permettono di trarre il meglio dalla biro digitale che il gruppo coreano ha portato fuori dal mondo dei Galaxy Note, da cui era nata. Peraltro, Tab S7 FE integra anche DeX, la funzione che cambia l'interfaccia del dispositivo, da un Android classico ad una più vicina a Linux, per restituire una modalità vicina a quella di un computer. Il Tab S7 FE è in vendita in due versioni: con connettività 5G o solo Wi-Fi, entrambe in due tagli di memoria. Il cartellino ufficiale parte da 649 euro, nella sola colorazione Mystic Black con finitura in metallo lucido. Chi acquisterà il tablet entro il 19 settembre in un negozio o in uno store online aderente all'iniziativa, potrà inoltre richiedere la custodia che funge anche da tastiera. La Book Cover Keyboard Slim verrà quindi spedita a tutti coloro che ne faranno richiesta registrandosi su Samsung Members fino all'11 ottobre.