Bitcoin: supera i 50.000 dollari, prima volta in 3 mesi

I Bitcoin sono tornati sopra sopra i 50.000 dollari per la prima volta in tre mesi. La criptovaluta più popolare segna sui mercati asiatici intorno alle 13:00 locali (7:00 in Italia) un rialzo del 3,47%, a 50.316,87 dollari, ai livelli più alti da metà maggio, quando cominciò la parabola discendente per una serie di problemi tra cui il giro di vite della Cina sulle criptovalute e la decisione del patron di Tesla Elon Musk di smettere di accettarlo per l'acquisto di auto elettriche sui timori dell'impatto ambientale dell'attività di produzione 'mineraria' della valuta digitale.