Samsung si lascia sfuggire il Galaxy S21 FE

Anche quest'anno, come accade oramai da un paio di lanci, Samsung rilascerà una versione 'Fan Edition' del suo attuale smartphone di punta, il Galaxy S21. Si chiamerà Galaxy S21 FE e la sua esistenza è stata confermata, per qualche minuto, dalla stessa compagnia coreana. Sull'account ufficiale Instagram, il gruppo ha pubblicato, e poi rimosso tempestivamente, una foto con le prime promozioni del back to school di settembre, mostrando al fianco degli auricolari Galaxy Buds Pro e di un portatile anche un S21 FE viola.

A livello estetico, il telefono è uguale alla serie presentata a gennaio, con il reparto fotografico spostato a sinistra e rialzato rispetto al resto dello chassis. A differenza delle versioni in commercio, questa viola ha i sensori in gradiente nero e non oro, rappresentando dunque un modello ancora non in vendita. L'immagine è molto simile a quelle diffuse nei giorni scorsi e che parlano di un dispositivo con display da 6,5" Super Amoled a 120 Hz, chip Qualcomm Snapdragon 888 oppure Exynos 2100, 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il modulo della fotocamera posteriore dovrebbe essere triplo da 12 MP, ultra-grandangolo da 12 MP e teleobiettivo da 64 MP, lo stesso del Galaxy S21 base. Da capire se il telefono verrà svelato domani pomeriggio, in occasione dell'evento digitale Galaxy Unpacked 2021.