iPhone 13, la presentazione sarà solo online

Nessun evento dal vivo per i prossimi iPhone 13. Il keynote previsto per settembre si svolgerà, come quello del 2020, totalmente in modalità digitale. Lo dicono le recenti indiscrezioni da oltreoceano, che affermano come il ritorno alla normalità per gli eventi di Apple si avrà solo nell'autunno del 2022. Stando all'informatore Mark Gurman di Bloomberg: "Se tutti i dipendenti fossero tornati in ufficio come originariamente previsto e i casi di infezione fossero bassi, sarebbe plausibile pensare che Apple si stia preparando per il suo primo evento di lancio di prodotto dal 2019.

Invece, aspettiamoci un altro appuntamento registrato, da guardare sul sito ufficiale o su YouTube". Un secondo analista di Wedbush, società di investimento privata con sede a Los Angeles, prevede che l'evento si svolgerà la terza settimana di settembre, nello specifico martedì 14. Per la società, il colosso di Cupertino si prepara a spedire tra i 90 e i 100 milioni di unità di iPhone 13, comprensive delle varie declinazioni Pro e Pro Max, nel 2021. Questo fa eco ad un precedente rapporto in cui si afferma che la Mela pianifica di superare il numero di esemplari venduto nell'ultimo trimestre del 2020, con la scia della pandemia che ha frenato gli acquisti a livello globale. Nonostante sia arrivato tardi e ad un prezzo più alto rispetto ai top di gamma Android, l'iPhone 12 domina il mercato mobile, soprattutto quello dei telefonini con il supporto del 5G. (ANSA).