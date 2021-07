OnePlus Nord 2 5G, il nuovo smartphone campione di autonomia

OnePlus ha annunciato il nuovo smartphone OnePlus Nord 2. Sarà disponibile dal 28 luglio al prezzo di 399 per la versione base (8 GB + 128 GB) e 499 euro per quella più potente (12 GB + 256 GB). Il produttore cinese afferma che Nord 2 è "un aggiornamento completo del primo, dalla fotocamera alle prestazioni e durata della batteria". Nei test tecnici eseguiti da GSM Arena, OnePlus Nord 2 si piazza al primo posto, tra i dispositivi nella stessa fascia di prezzo, per autonomia, sia in conversazione che navigazione web e standby, precedendo OnePlus Nord, Realme GT 5G e OnePlus 9. Il nuovo telefono è alimentato dal processore di punta MediaTek, Dimensity 1200-AI, con prestazioni del 65% più veloci e parte grafica che eccelle del 125% quella dell'originale OnePlus Nord.

Ha un display Amoled da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e nuove funzionalità di visione, come AI Color Boost e AI Resolution Boost, che migliorano i colori e aumentano la risoluzione delle app. Il comparto fotografico vede un sensore Sony IMX766 AI da 50 MP e una fotocamera ultra-wide da 8 MP. Sul fronte, una fotocamera selfie da 32 MP. Come la serie di punta OnePlus 9, il Nord 2 è dotato di una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida Warp da 65 W, che porta lo smartphone dallo 0 al 100% in meno di 35 minuti. Non manca il 5G per la connettività di nuova generazione a livello globale. Il Nord 2 ospita OxygenOS 11.3 ed è disponibile in Blue Haze e Grey Sierra. In concomitanza del lancio, OnePlus ha svelato anche i Buds Pro, auricolari con riduzione del rumore attiva, con autonomia dalle 28 alle 38 ore. (ANSA).