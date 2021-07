Mitsubishi Electric apre il 5G Open Innovation Lab

Mitsubishi Electric Corporation ha annunciato che presto sarà operativo il 5G Open Innovation Lab. Il fine è quello di collaborare con clienti e aziende partner nella ricerca e nei test dimostrativi di sistemi di comunicazione mobile privati di "5G locale". La struttura, disposta su 132 metri quadrati, si trova all'interno dell'Information Technology R&D Center di Kamakura, Prefettura di Kanagawa, in Giappone e ha aperto i battenti il 30 giugno.

Mitsubishi Electric è stata recentemente autorizzata dal Ministero degli Affari interni e delle Telecomunicazioni giapponese (MIC) a utilizzare sistemi di comunicazione mobile 5G locali, progettati per l'uso privato da parte di comuni e aziende in aree designate, per soddisfare esigenze specifiche.

L'ambiente di test consente di lavorare su frequenze di banda da 4,8 GHz a 4,9 GHz e si concentrerà sulla ricerca e la dimostrazione di soluzioni da applicare nella vita quotidiana.

Come spiega l'azienda, in particolare, verranno eseguite verifiche comparative di sistemi 5G locali e di altri metodi wireless, come Wi-Fi 6 e LTE privato, per stabilire il metodo di comunicazione migliore per varie situazioni. I partner e i clienti del gruppo potranno eseguire i loro test utilizzando le proprie applicazioni e quelle di Mitsubishi Electric, anche per il confronto e la valutazione rispetto ad altri sistemi di comunicazione wireless. Oltre alle sperimentazioni per i sistemi locali, Mitsubishi ha in programma di eseguire un'ampia gamma di test in laboratorio, tra cui il funzionamento automatico e a controllo remoto di robot mobili tramite 5G. (ANSA).