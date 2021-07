Facebook si lancia anche nelle newsletter con 'Bulletin'

Facebook ha lanciato la sua piattaforma di newsletter. Si chiama Bulletin ed è composta da un team di creatori di contenuti, che produrrà notizie multimediali gratuite e a pagamento. Tra gli arruolati, anche Jessica Yellin, ex inviata alla Casa Bianca per la Cnn.

"La popolarità dei nostri gruppi e pagine locali ci ha mostrato che le persone sono affamate di contenuti territorialmente pertinenti, realizzati da voci esperte e autorevoli - ha affermato la società in una nota - Attraverso Bulletin, vogliamo rendere Facebook un posto migliore per questi creatori e unificare gli strumenti esistenti con qualcosa che possa supportare più direttamente la scrittura e i contenuti audio, dai podcast alle Live Audio Rooms, tutto in un unico posto".

Ciascun creatore di 'bollettini' avrà un sito web autonomo sotto il proprio nome o nickname, da personalizzare a proprio piacimento. Ogni contenuto potrà essere inserito nel feed di Facebook News, che sia in qualità di testo che podcast. La piattaforma ha inoltre sottolineato che quest'anno lancerà nuovi investimenti, prodotti e servizi volti a supportare scrittori ed esperti indipendenti. Quello delle newsletter è un trend che sta prendendo sempre più piede, soprattutto nel mondo del giornalismo. Tra le piattaforme più utilizzate c'è Substack.

Funziona come servizio di autopubblicazione che aiuta creatori indipendenti a vendere abbonamenti via e-mail. Anche altre società tecnologiche sono in competizione, tra cui Twitter, che ha acquisito la piattaforma di newsletter Revue.