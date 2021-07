Amazon,assistente vocale Alexa aiuta i bimbi a leggere libri

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Amazon ha lanciato negli Stati Uniti una nuova funzione educativa per i dispositivi che usano Alexa. Si chiama Reading Sidekick ed è pensata sia per raccontare storie ai bambini che per insegnare loro a leggere in maniera corretta, valutando la pronuncia e incoraggiando a proseguire. La novità è parte del servizio Kids Plus sugli smart speaker Echo e sui tablet Fire. Reading Sidekick funziona con la maggior parte dei dispositivi abilitati per Alexa, inclusi Echo , Echo Dot , Echo Dot Kids , Echo Plus ed Echo Show visto che si può usare anche solo in modalità audio, sfogliando il proprio libro cartaceo. Qualche dubbio permane per quanto riguarda la privacy anche se Amazon ha già spiegato che gli audio dei bambini non vengono conservati o utilizzati per altri scopi.

Una volta abilitata la modalità Amazon Kids sull'altoparlante intelligente o sul display intelligente (tramite l'app per smartphone), il bambino può dire "Alexa, leggiamo" e partire. Verrà quindi richiesto di scegliere un libro, su un tablet Fire o nell'app Kids Plus su altri dispositivi e di impostare la lettura su molto, poco oppure 'a turno'. Amazon afferma che nel sistema sono disponibili oltre 700 libri, con nuove uscite ogni settimana. Una volta avviato un libro, Alexa ascolterà la voce del bambino e assisterà automaticamente con le pronunce e altre sfide durante la lettura. L'intelligenza artificiale dirà anche frasi come "buon lavoro" quando un bambino finisce un libro o supera una sezione particolarmente difficile. Nella modalità "leggi un po'", farà la parte del leone, lasciando che l'utente segua il libro e poi legga una pagina o un paragrafo ogni tanto. La modalità "leggi molto" è l'opposto: il bambino legge quattro pagine consecutive mentre ad Alexa ne spetta una sola dopo. (ANSA).