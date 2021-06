Facebook spinge su eCommerce, Shops sbarca su più app

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Facebook spinge sull'eCommerce portando Shops sulle sue app. La piattaforma di 'vetrine virtuali' per aiutare le piccole e medie imprese a potenziare le vendite online è stata lanciata su Facebook un anno fa, in piena pandemia, e ora conta 300 milioni di visitatori mensili e più di 1,2 milioni di Shops attivi mensilmente.

Shops arriva su Whatsapp e Marketplace "e renderà più facile per le persone trovare prodotti o i brand con cui vogliono interagire", ha spiegato Mark Zuckerberg in una diretta video. La seconda novità è l'introduzione delle inserzioni in Shops "che forniranno un'esperienza personalizzata degli annunci, basata sulle preferenze individuali di acquisto delle persone". Il fondatore di Facebook spiega inoltre che la piattaforma sta "introducendo anche la possibilità per un'azienda di indirizzare i consumatori dove è più probabile che facciano un acquisto in base al loro comportamento d'acquisto".

Infine, altra novità a cui sta lavorando Facebook in chiave eCommerce è la ricerca visuale dei prodotti su Instagram a cui viene in aiuto l'Intelligenza Artifciale, sarà sperimentata negli Stati Uniti nei prossimi mesi. Mentre sono disponibili già da ora negli Usa gli Annunci Dinamici di realtà aumentata.

(ANSA).