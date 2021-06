Apple domina il mercato globale degli smartphone 5G

Secondo la società di ricerca Strategy Analytics, nel primo trimestre del 2021 Apple ha spedito circa 40,4 milioni di iPhone compatibili con il 5G, conquistando una quota del 29,8% del mercato globale. Il secondo posto va ad Oppo, che ha spedito 21,5 milioni di unità per una quota di mercato del 15,8% nello stesso periodo, in crescita del 55% rispetto all'ultimo trimestre del 2020. Vivo ha gestito 19,4 milioni di spedizioni, ottenendo il 14,3%, mentre Samsung ha raggiunto 17 milioni di unità per una fetta della torta del 12,5%.

Le vendite di Vivo e Samsung sono cresciute rispettivamente del 62% e del 79%. Xiaomi, che ha spedito 16,6 milioni di telefoni 5G durante il trimestre, ha ottenuto il 12,2% del mercato, con un aumento del 41% trimestre su trimestre. "Samsung sta andando bene con i nuovi modelli 5G, come il Galaxy S21 5G, S21 Ultra 5G e S21+ 5G, in Corea del Sud, Nord America e parti d'Europa" ha affermato Ville-Petteri Ukonaho, direttore associato di Strategy Analytics. "Nel frattempo, Apple è scesa del 23% trimestre su trimestre, a seguito di un boom nel quarto trimestre del 2020, quando i nuovi iPhone 5G sono stati molto popolari per le festività natalizie".

Strategy Analytics prevede che le spedizioni globali di smartphone 5G raggiungeranno i 624 milioni di unità nel 2021, un deciso aumento rispetto ai 269 milioni del 2020. Apple ha lanciato la sua prima serie di telefoni 5G lo scorso autunno, con gli iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini. La presenza della tecnologia mmWave 5G nei soli Stati Uniti non ne ha limitato la diffusione, grazie all'accesso a bande inferiori a 6 GHz sui modelli venduti in Europa e in Cina.

Si prevede che la Mela porterà il supporto al mmWave 5G, notoriamente più veloce, a molti altri paesi con il lancio in autunno della famiglia degli iPhone 13.