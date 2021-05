In Italia Google Career Certificates, per formazione digitale

Arrivano in Italia i Google Career Certificates, i nuovi programmi di formazione professionale pensati dal colosso della tecnologia per sviluppare le competenze in ambito digitale. I corsi, disponibili a pagamento su Coursera, sono fruibili in lingua inglese e sono destinati a studenti, persone in cerca di lavoro o professionisti che desiderano implementare le proprie competenze digitali. Grazie alle partnership con Rete Fondazioni ITS Italia e Fondimpresa, alle quali si aggiungono quelle con UPA, UNA, e IAA, i Google Career Certificates saranno a disposizione anche senza costi attraverso 4.000 borse di studio.

I Google Career Certificates prevedono quattro diversi percorsi di formazione in lingua inglese nelle seguenti aree: Supporto IT, Project Management, UX Design e Data Analytics. I Google Career Certificates sono stati presentati durante un evento in streaming a cui hanno partecipato Fabiana Dadone, Ministra per le Politiche Giovanili, Fabio Vaccarono, Vice President di Google, Managing Director di Google Italia e i partner di Google per questa iniziativa.

"Siamo convinti che la tecnologia debba aiutare tutte le persone, senza distinzioni, per questo da anni ci impegniamo in progetti di formazione sulle competenze digitali - spiega Vaccarono - Se queste competenze erano importanti prima della pandemia, oggi sono imprescindibili per avviare la ripresa economica del nostro Paese. Lo scorso anno abbiamo avviato Italia in Digitale, un piano per supportare questa trasformazione attraverso nuovi strumenti, attività formative e partnership. Oggi siamo felici di presentare i Google Career Certificates insieme ai nostri partner, per offrire alle persone nuove opportunità di crescita professionale grazie alla tecnologia". I Google Career Certificates saranno a disposizione anche sul portale Giovani 2030 del Dipartimento Politiche Giovanili.