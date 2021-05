Carrozza, Italia non ha gap formazione AI ma ci investa

"L'Italia non ha un gap di formazione sul tema dell'intelligenza artificiale, semmai deve investire nella scelte delle competenze necessarie per fare uno slancio in avanti perché sono convinta che una delle infrastrutture fondamentali della transazione digitale siano le persone". Lo ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, oggi a Pisa a margine di un incontro con i direttori di dipartimento dell'area della ricerca del Cnr di Pisa, la più grande d'Italia.

"Qui a Pisa è nato Internet - ha aggiunto - e siamo sempre stati avanti e ora la sfida che noi possiamo fare è quella di scegliere scegliere le persone competenti. Noi abbiamo la possibilità di formare le persone, perché in Italia mancano i laureati e le persone adeguatamente formate in questo campo, non solo nell'ingegneria informatica ma anche negli altri rami del sapere che abbiano una preparazione digitale in grado proprio di giocare la partita della transizione digitale fino in fondo".